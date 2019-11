Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Föhnig: Im Norden und Osten halten sich zunächst dichte Wolken und Nebelfelder - in der Früh kann es stellenweise noch ein wenig regnen. Im Rest des Landes beginnt der Tag hingegen trocken. Zeitweise scheint die Sonne, besonders nach Westen hin. Im Tagesverlauf bessert sich das Wetter dann aber auch im Norden und Osten, während sich an der Alpensüdseite allmählich wieder dichte Wolken stauen. Der Wind weht meist nur schwach, nur im Osten und im Bergland kommt mäßiger bis lebhafter Südwind auf. Nachmittagstemperaturen 4 bis 13 Grad, in 2000m minus 2 bis plus 2 Grad.