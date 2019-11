Polizei zieht im Hitlerhaus ein: Braunau atmet auf

Die Frage nach der Zukunft des Hitlerhauses lässt die Braunauer nicht kalt. Beim KURIER-Lokalaugenschein am Mittwochvormittag gibt es kaum einen Braunauer, der nicht über die am Vorabend bekannt gegebene Entscheidung von Innenminister Wolfgang Peschorn Bescheid weiß. Das Bezirkspolizeikommando wird in das Geburtshaus von Adolf Hitler einziehen.

Braunau ist an diesem Vormittag belebter als sonst, der Wochenmarkt sorgt für Betrieb. Peschorns Entscheidung ist zwar nicht Stadtgespräch, aber doch Thema zahlreicher Unterhaltungen – vor allem in der „Salzburger Vorstadt“, dem Stadtteil, in dem das Hitlerhaus steht. Die Mehrheit findet die nun gefällte Entscheidung gut.