Großer Ärger über Parkstrafe im Kremser Bühlcenter

Abzocke oder gerechte Strafe? Über diese Frage debattierten Internet-Nutzer in sozialen Medien. Weil ein Kunde sein Auto in der Parkgarage des Einkaufszentrums „Bühlcenter“ in Krems länger als vier Stunden abgestellt hatte, ist ihm eine „Parkgebühr“ in der Höhe von 200 Euro in Rechnung gestellt worden. In demselben Schreiben wird ihm auch eine Besitzstörungsklage angedroht, sollte er den Betrag nicht überweisen.

Der Autobesitzer gibt reumütig zu, die Hinweistafel vor der Einfahrt ins Parkdeck nicht gelesen zu haben, bezeichnet die „Strafe“ aber als völlig überzogen. 20 Euro wären aus seiner Sicht angemessen. Aber auch jene, die vor der Einfahrt die Tafel lesen wollen, müssen genau hinschauen, denn das wesentliche Detail ist im Kleingedruckten zu finden: „maximale Parkdauer vier Stunden“.