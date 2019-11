Causa Ibiza: Strache will kein Angebot für Video erhalten haben

Am Dienstag schien es, als ob in der Causa Ibiza ein Durchbruch gelungen wäre: Ermittler des Bundeskriminalamts führten zwei Hausdurchsuchungen in Wien und eine in Salzburg durch. Im Zuge derer wurden auch mehrere Personen festgenommen.

Drei Verdächtige befinden sich laut Staatsanwältin Nina Bussek weiterhin in Verwahrungshaft. Ob über sie die U-Haft verhängt wird, muss spätestens heute, Donnerstag, von der Justiz entschieden werden.

Um wen genau es sich bei den drei Verdächtigen handelt, ist derzeit unklar. Nicht nur, weil die Sache ein Verschlussakt ist, sondern auch, weil der Kreis der Verdächtigen und möglichen Mitwisser mit den laufenden Ermittlungen stetig wächst.

In einer Festnahmeanordnung, die dem KURIER vorliegt, werden sechs Verdächtige geführt. Im Fokus steht der Wiener Anwalt M. und Detektiv H. Der Detektiv steht sogar im Verdacht der Erpressung als „Beteiligter“.

Ein „neuer“ Verdächtiger ist der bosnisch-serbische Unternehmer K. Er soll laut Festnahmeanordnung das Video dem ehemaligen Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache zum Kauf angeboten haben – und zwar erst nach der Veröffentlichung und dem anschließenden Ende von Türkis-Blau. Ihm wird deshalb eine Nötigung vorgeworfen.