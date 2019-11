Ibiza-Affäre: Laut Staatsanwaltschaft erneut Hausdurchsuchungen

In der Causa Ibiza sind am Dienstag neuerlich Hausdurchsuchungen an mehreren Standorten in Österreich durchgeführt worden. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte auf Anfrage der APA einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung " Österreich". Nähere Details konnte die Sprecherin mit Verweis darauf, dass es sich um eine Verschlusssache handelt, nicht bekannt geben.