Kurz will, dass die EU die „christlich-jüdische Identität schützt“

Die Regierungsverhandlungen in Wien will Kurz in Zagreb nicht kommentieren, außer, dass „die Gespräche im Laufen sind, und die Gesprächsbasis eine gute ist“.

Auch zur Casino-Affäre will Kurz nichts sagen, sondern verweist auf seine Stellungnahme vom Wochenende. Er kenne „die Systematik“, es gebe zunächst eine anonyme Anzeige und später würden sich die Behauptungen „in Luft auflösen“.

Inzwischen gibt es allerdings Chatprotokolle von Straches Handy. Demnach beschwert sich der Ex-Vizekanzler, dass die ÖVP sich beim Postenbesetzen nicht an Vereinbarungen halte: „Kurz will davon nichts wissen, das geht nicht.“

Doch zurück zum EVP-Kongress in Zagreb. Das Populismus-Thema zieht sich wie ein roter Faden durch die Reden. Die deutsche Kanzlerin sagt, dass es in den vergangenen Jahren in Europa notwendig und richtig war, sich „den Populisten klar entgegen zu stellen“. Merkel: „Das macht den Kern der Volkspartei aus.“

Die Kanzlerin erinnert an den Zusammenbruch der kommunistischen Regime vor 30 Jahren und nimmt dies zum Anlass, ein Versprechen abzugeben: „Wir wollen die Einheit Europas, und auch die westlichen Balkanstaaten behalten diese Perspektive.“ Zuletzt hat Frankreichs Präsident Macron die Beitrittsverhandlungen blockiert.