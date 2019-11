Hinter den Kulissen der größten Impfstoff-Produktion der Welt

Wenig Freude haben die Briten mit der in Europa zunehmenden Impfskepsis in der Bevölkerung, zuletzt bemerkbar bei Masern. Mark Doherty, medizinischer Leiter der GSK-Impfstoffsparte, sieht dafür mehrere Gründe: Mangelnde Aufklärung, generelle Vorbehalte gegenüber staatlicher Bevormundung, aber auch handfeste wirtschaftliche Interessen so mancher Impfgegner, die über Social Media gezielt Desinformationen streuen würden. Anders als in Entwicklungsländern seien Infektionskrankheiten wie Masern in Europa so gut wie nicht mehr sichtbar, damit schwinde auch das Bewusstsein. Der GSK-Manager verweist auf Studien, die den volkswirtschaftlichen Nutzen des Impfens nachweisen. So erspare jeder Euro, der fürs Impfen ausgegeben wird, im Schnitt 16 Euro an Folgekosten für das Gesundheitssystem. Diese Berechnung variiert freilich von Land zu Land.