Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Mysteriöse Bruchlandung eines Prominenten. Ehemals hochrangiger Medienmann landete in Feld – was davor und danach passierte, wirft viele Fragen auf ( zum Artikel ).

Cher-Konzert in Wien: Abschied mit Freude, Würde und Schmäh. Die Hollywood-Ikone zeigte sich bei der "Here We Go Again"-Farewell-Tour in der ausverkauften Stadthalle prächtig bei Stimme (mehr dazu hier).