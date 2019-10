Kein Mandat für Philippa: Droht FPÖ Rachefeldzug Straches?

Hinter dieser kryptischen Andeutung stehen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, wo auch Herbert Kickl 2015 ins Visier der Justiz geriet. Die Kärntner Agentur „Ideenschmiede“, deren Miteigentümer Kickl war, soll sogenannte Kick-back-Zahlungen zur verdeckten Parteienfinanzierung vereinbart haben.

Kickl wurde seitens der Staatsanwaltschaft als Zeuge befragt, nicht als Beschuldigter. Eine Auslieferung Kickls wurde damals vom Justizministerium allerdings abgelehnt.

Das könnte sich nun ändern: Wenn Strache in dieser Causa vor der Staatsanwaltschaft auspackt, könnte Kickl in die Bredouille kommen. Was einst eine enge Freundschaft war, könnte in einer veritablen Feindschaft enden.