Kein Nationalrats-Mandat für Philippa Strache

Philippa Strache, Frau des wegen des Ibiza-Skandals zurückgetretenen Ex-FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache und bisher unter anderem freiheitliche Tierschutzbeauftragte, erhält kein Nationalratsmandat. Das ergaben die entsprechenden Beratungen der FPÖ-Spitze am Montagabend.

Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp berichtete am Abend in einer kurzen Stellungnahme über das Ergebnis. Er sprach von "Aufklärungsbedarf" bezüglich Philippa Strache bzw. dass "im Moment" die Vergabe der Mandate so aussehe. Da keine Fragen möglich waren, entstand zunächst der Eindruck, die Entscheidung könne bis zum 16. Oktober, also bis zur Sitzung der Bundeswahlbehörde, auch noch geändert werden. Auf APA-Anfrage in der Landespartei wurde jedoch bekräftigt, dass dies die fixe Mandatszuteilung sei.