Wiener FPÖ entscheidet erst am 7. Oktober über Philippa Straches Mandat

Zwei Tage später lässt sich immer noch nicht präzise sagen, wovon die FPÖ im Bund wie in Wien ihre Entscheidung abhängig machen.

Fix ist nur, dass rein formal Harald Stefan, der Justizsprecher der Partei und einer der Bundesobmann-Stellvertreter zu entscheiden hat, welches Mandat er annimmt. Nimmt er das Landesmandat in Wien an, dann geht Philippa Strache leer aus. Nimmt er sein Direkt-Mandat an, dann kann Philippa Strache de facto ins Parlament einziehen.

Ob sie ebendort dann als "wilde Abgeordnete" oder als Freiheitliche agieren würde, das ist derzeit nur Gegenstand von Spekulationen.