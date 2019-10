Was Philippa Straches Einzug ins Parlament zur Zitterpartie macht

Hat Philippa Strache – wie ihr Ehemann im Mai bei der EU-Wahl – genügend Vorzugsstimmen für ein Fixmandat?

Nein. Stand Mittwoch hat Philippa Strache 1.917 Vorzugsstimmen bekommen. Um auf ein Fixmandat vorzurücken, braucht ein Kandidat aber 10 Prozent der Stimmen, die seine Partei im Bundesland geholt hat. Die FPÖ hatte in Wien mehr als 103.000 Stimmen. Dass Strache durch die noch auszuzählenden Wahlkarten auf gut 10.300 Vorzugsstimmen kommt, ist ausgeschlossen.

Warum kandidierte Philippa Strache auf der Wiener Landesliste, wenn doch das Haus der Straches, das wegen eines Mietkostenzuschusses in Höhe von 2.500 Euro ins Interesse geriet, in Klosterneuburg (NÖ) ist?

Grundsätzlich können Bürger auch in anderen Bundesländern kandidieren außer jenem, in dem sie leben. In der Wahlordnung steht nichts Gegenteiliges, dort heißt zum "Inhalt der Landeswahlvorschläge" unter anderem: "In den Wahlvorschlag darf ein Bewerber nur dann aufgenommen werden, wenn er hierzu seine Zustimmung schriftlich erklärt hat." 2017 und auch dieses Jahr kandidierte Ex-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid zum Beispiel für die niederösterreichische SPÖ, obwohl sie in Wien lebt.

Kurioserweise stand auf dem Wahlzettel neben Philippa Straches Namen aber weder Wien noch Klosterneuburg, sondern der Wohnsitz Neusiedl am See.