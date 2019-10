FPÖ entscheidet über Philippa Straches politische Zukunft

Eine Gruppe aus Wirtschaft, Industrie und Justiz werde „Leitlinien für Dienstreisen bis hin zu Veranstaltungen festlegen, damit so etwas wie das Spesenkonto in Wien nie mehr passieren kann“, so Haimbuchner. „Wir müssen besser und strenger sein mit uns selbst als alle anderen Parteien. Für uns selbst und auch, damit wir wieder glaubhaft werden für unsere Wähler.“ Es gehe nicht nur um Rechnungskontrollen und Transparenz bei der Finanzgebarung, sondern um moralische und ethische Parameter, die wieder ins Bewusstsein gerückt werden müssten.

Wer dem Experten-Team angehören wird, das wolle und könne Haimbuchner noch nicht sagen. „Manche gehören der Partei an, andere sind in der Industrie und wollen nicht im Zusammenhang mit der Partei aufscheinen, aber ihre Expertise einbringen.“