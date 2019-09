Philippa Strache: "Habe nie auf Parteikosten Handtaschen gekauft"

Eine gewichtige Stimme hat sich im Zank um mutmaßliche FPÖ-Spesen nun zu Wort gemeldet: Philippa Strache. Am Samstagabend, wenige Stunden vor der Nationalratswahl, veröffentlichte die FPÖ-Tierschutzbeauftragte via Facebook eine Klarstellung. Folgendes sei ihr wichtig: "Ich habe niemals auf Kosten der Partei Kleidung, Handtaschen oder Sonstiges gekauft. Ich habe keine Parteikreditkarte, keinen Chauffeur, kein Spesenkonto, oder sonstige Dinge, die da wild und rein manipulativ in den Raum gestellt werden."

Viele ihrer Handtaschen, die auf diversen Fotos gezeigt werden, habe sie bereits vor der Beziehung zu Heinz-Christian Strache gehabt. Unter anderem hatte Neos-Kandiatin Sabrina Dorn in einem Facebook-Posting eine Collage von Philippa Straches Handtaschen zusammengestellt und - bei aller Unschuldsvermutung - in den Raum gestellt, dass auch diese von der FPÖ finanziert worden seien.