Spesenaffäre: Strache soll 11.500 Euro zurückzahlen

Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp bestätigte, dass Strache monatlich 2.500 Euro Mietkosten für sein Haus in Klosterneuburg erhalten habe. Allerdings: nur solange er Obmann war – danach nicht mehr. Zwar sind die Zahlungen vorübergehend weitergelaufen, allerdings werde der seit dem Rücktritt angefallene Betrag Strache als Forderung in Rechnung gestellt, so Nepp vor zwei Tagen. Nun ist es soweit: Die Wiener Landesgruppe fordert von Strache 11.500 Euro zurück, berichtet Heute.

Auch wird die Partei künftig nicht mehr die Anwaltskosten für Strache übernehmen. Diese sollen sich seit Mai auf rund 300.000 Euro aufsummiert haben.