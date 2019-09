Nach Spesen-Affäre: Bei den Blauen brechen die Dämme

Offengelegt hat Philippa Strache mittlerweile, dass sie als „ehrenamtliche“ Tierschutzbeauftragte der Partei seit drei Jahren im FPÖ-Klub angestellt ist. Ob ihr Gehalt zwischen 10.000 und 15.000 Euro liegt, wie von FPÖ-Kreisen kolportiert, wollte sie nicht sagen. Philippa Strache kandidiert für die Freiheitlichen am kommenden Sonntag auf Platz drei der Wiener Landesliste. Ihr Chef, Dominik Nepp, ließ Donnerstag Nachmittag in der Causa ihres Mannes wissen: „In der laufenden Überprüfung konnten bis dato keine Ungereimtheiten festgestellt werden.“ Er er ersuche die Behörden, alle Belege ‐ zur internen Kontrolle der FPÖ Wien in Kopie zu übermitteln, „da wir an einer vollständigen Aufklärung ebenso interessiert sind“.