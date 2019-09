Zittern in der FPÖ: "Das ist ein Ibiza 2 für uns"

Sie erleben gerade ein Déjà-vu. Manche nennen es auch „ein Ibiza 2“. Wieder sind es – nur wenige Tage vor dem Wahltag – die Malversationen rund um Heinz-Christian Strache, die das Stimmungsbarometer der blauen Mandatare gegen Null sinken lässt: Schockstarre und Wut herrscht bei den einen, Angst bei den anderen.

„Was passiert, wenn die Polizei Strache am Freitag vor der Wahl zum Verhör abholt? Vielleicht sogar noch in Handschellen“, artikulieren die FPÖ-Mandatare ihre Befürchtungen. Wie würde sich wohl so ein Bild auf den Wahlgang auswirken?

Ein Szenario, das einige für realistisch halten: Immerhin wurde auch Straches Sekretärin vor dem Kindergarten ihres Kindes von der Polizei überraschend abgepasst. Acht Stunden Verhör musste sie über sich ergehen lassen. Bei Straches Ex-Bodyguard gab es spätnachts eine Razzia, danach legte er eine Lebensbeichte ab (mehr dazu hier). Angeblich, so das Gerücht im blauen Parlamentsklub, werde die erste Garde der Beamten des Bundesamtes für Verfassungsschutz bei den Verhören eingesetzt.