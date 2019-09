Schwere Vorwürfe: Das ist Straches ehemaliger Bodyguard

2011 wird R. offiziell "Sicherheitsreferent" von Klubobmann Strache und in Medien als "FPÖ-Sicherheitsbeauftragter" bezeichnet - etwa als es einen Vorfall mit Schülerinnen und Strache bei einem Heurigen kommentierte. Mehrere Securitys hätten damals die jungen Frauen aus dem Lokal "entfernt" und als "Nüttchen" bezeichnet.

Kontakt zu Drahtzieher von Ibiza-Video

Irgendwann um 2015/2016 dürfte es aber zu einer Art Zerwürfnis mit Strache gekommen sein. R. erkrankt schwer und als er rekonvaleszent zurückkehrt, hat er seinen Job bei Strache verloren. Plötzlich steht er nicht mehr in dessen Gunst, er ist nur mehr teilweise einsatzfähig. Auch wird er offenbar nicht mehr so bezahlt wie früher.

In einem Wiener Innenstadt-Lokal trifft er offenbar immer wieder auf den Anwalt M., der als einer der Drahtzieher des Ibiza-Videos gilt. So berichten es viele Zeugen dem KURIER. Manche sprechen gar von einer "engen Freundschaft" der beiden. R. und M. sollen sogar im Jahr 2015 geplant haben, in Bosnien eine Firma zu gründen. Ob dieses Projekt weiterverfolgt wurde, ist derzeit unklar. Dem Vernehmen nach soll Strache nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos auch seinen Ex-Bodyguard R. in Verdacht gehabt haben, womöglich in die Causa involviert gewesen zu sein.