Legte Strache seine Pläne für Casinos Austria schon im Ibiza-Video offen?

Die Polizei führte in der Drei-Sterne-Pension „Enzian“ in St. Jakob in Defereggen eine sogenannte „freiwillige Nachschau“ durch. Nicht nur, weil Strache & Co. dort häufig Gäste sein sollen, sondern weil diese Herberge dem Wiener Verein „Freiheitliches Bildungsinstitut St. Jakob in Osttirol“ gehört.

Der Verein hat seinen Sitz im Wiener Rathaus und ein Naheverhältnis zur Wiener FPÖ. Anfang 2012 haben die blauen Wiener Parteifunktionäre Johann Herzog und Eduard Schock die putzige Zehn-Doppelzimmer-Pension samt Inventar für den Verein gekauft. Kaufpreis: 310.400 Euro brutto. Was die Ermittler in Osttirol tatsächlich wollten, ist unklar. Laut FPÖ wurde dort nichts sichergestellt oder beschlagnahmt.