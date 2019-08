Nach Handy-Razzia: Strache beantragt die Einstellung des Verfahrens

Die frühmorgendliche Hausdurchsuchung am 12. August 2019 in seinem Privatdomizil in Klosterneuburg steckt Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache noch ordentlich in den Knochen. Strache musste unter anderem sein iPhone X und ein iPad den Ermittlungsbeamten überlassen. Nach Eintreffen seines Anwalts Johann Pauer übergab Strache den Beamten jene Codes, mit denen sie die Geräte entsperren konnten. In weiterer Folge wurden die Daten der Geräte von den IT-Ermittlern forensisch gesichert. Das heißt: Alle Daten wurden kopiert.

Dem Vernehmen nach soll Strache zwei Tage später sein Smartphone zurückbekommen haben. Als „reine Willkür“ bezeichnete Strache diese Razzia rund um die fragwürdige Bestellung des FPÖ-Mannes Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria AG ( CASAG).