Trump lobt seine "unvergleichliche Weisheit" und droht Erdoğan

Als das Weiße Haus am späten Sonntagabend ohne jede Begründung die nach einem Telefonat mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan entstandene Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zum Abzug der US-Truppen in Syrien veröffentlichte, wechselten sich Erstaunen und Entsetzen in Washington ab.

Amerika zieht seine Schutzhand über die Kurden, den wirkungsvollsten Partner im Kampf gegen den „Islamischen Staat“ (IS), abrupt weg und setzt sie so einer militärischen Offensive Ankaras aus, die in einem Blutbad enden kann.