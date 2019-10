Dem Erzfeind preisgegeben: „Keine Freunde, außer die Berge“

Der Krieg in Syrien steht einmal mehr vor einem Wendepunkt. Was sich anbahnt, ist ein breit angelegter Einmarsch der Türkei in Nordsyrien. In der Nacht auf Montag zogen US-Verbände aus der Region ab. Knapp zuvor hatte US-Präsident Trump dem türkischen Präsident Erdoğan in einem Telefonat grünes Licht gegeben. Die Aktion werde demnächst beginnen, hieß es in einer Nachricht des Weißen Hauses.

Das erklärte Ziel derselben: Der über Jahre engste Verbündete der USA in Nordsyrien im Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS). Konkret, die Allianz der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), in denen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG die dominierende Rolle spielen. Die Türkei betrachtet die YPG als syrischen Ableger der linken kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrorgruppe. Bisher war es die Präsenz der USA in der Region, die einem Einmarsch der türkischen Armee im Weg gestanden hatte. Die USA wollen zudem, dass sich von nun an die Türkei um gefangene IS-Kämpfer kümmert, die sich in Gefangenschaft der Kurden befinden.