Kitzbühel: Wie konnte sich so viel Hass aufstauen?

Die Stadt Kitzbühel. Das ist die Glamour-Tourismushochburg im Tiroler Unterland, die jeden Winter rund um die Hahnenkamm-Rennen zum Nabel des alpinen Skirennsports wird. Das ist der Ort, in dem Reich und Schön ein Domizil haben, wenn sie es sich leisten können.

Doch letztlich ist Kitzbühel mit seinen rund 8.000 Einwohnern doch nur ein Dorf in den Bergen. Und das steht nach einer unfassbaren Bluttat am Sonntagmorgen unter Schock. Andreas E., ein 25-jähriger Einheimischer, über den am Montag die U-Haft verhängt wurde, hat sich geständig gezeigt, fünf Menschen in einem Wohnhaus mit einer Pistole erschossen zu haben.