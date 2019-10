Cher-Konzert in Wien: Abschied mit Freude, Würde und Schmäh

So fällt es im Gesamtbild gar nicht auf, dass der Star des Abends für ein Drittel der Zeit gar nicht auf der Bühne ist. Das Einzige, was anfangs ein bisschen stört, ist, dass Cher bei den Songs, zu denen sie mit dem Choreographie-Ensemble tanzt, nicht alles live singt. Das hört sich aber schnell auf und ab dem Mittelteil mit drei Abba-Songs (in Anlehnung an ihr vorigen Herbst erschienenes Abba-Cover-Album) wird die Inszenierung weniger bombastisch und Cher singt jeden Ton live. Und wie! Ihre Stimme hat nichts an Kraft eingebüßt, bebt und vibriert, wenn sie die Hits „The Shoop Shoop Song (It’s In His Kiss)“ und „Walking in Memphis“ in die seit Monaten ausverkaufte Stadthalle schmettert. Die Freude und die Fröhlichkeit, die sie dabei ausstrahlt, gehen unter die Haut und machen es unverständlich, dass sie einst als Sängerin nicht anerkannt war.