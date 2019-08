Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Wechselhaft: In der Früh lösen sich Restwolken und Nebelfelder in Österreich auf und in weiten Teilen kommt die Sonne durch. Am Vormittag können sich östlich von Salzburg bis nach Niederösterreich die ersten Regenwolken bilden. Gewitter sind möglich. Am Nachmittag kommt es zu regionalen Regenschauern und Gewittern. Zum Teil ziehen diese bis ins Flachland. Temperaturen zwischen 21 und 31 Grad.