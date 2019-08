Wie stehen die Salzburger Chancen in der Champions League?

Der KURIER bewertet die Chancen des Meisters bei seiner ersten Champions-League-Teilnahme seit dem Einstieg von Red Bull vor 14 Jahren ...

FC Liverpool

Die aktuell beste Mannschaft Europas gastiert erstmals in Salzburg. Am 1. Juni krönten sich die Reds in Madrid mit einem 2:0-Sieg gegen Tottenham Hotspur zum Champions-League-Sieger – zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte. Der größte Star des Starensembles sitzt auf der Bank: Jürgen Klopp. Der deutsche Trainer ist seit Oktober 2015 bei Liverpool und führte den Klub zurück an die europäische Spitze. Mit Torhüter Alisson Becker und Innenverteidiger Virgil van Dijk stehen ihm Weltklasse-Spieler in der Defensive zur Verfügung.