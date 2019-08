Polizeiauto im Einsatz überfährt in Wien 35-Jährige: Tot

Am Donnerstagabend ist es zu einem tragischen Unfall am Verteilerkreis in Wien-Favoriten gekommen. Ein Polizeiauto im Einsatz überfuhr offenbar eine 35-jährige Frau, wie dem KURIER inoffiziell bestätigt wurde.

Laut ersten Meldungen dürfte das Fahrzeug in dem Kreisverkehr aus ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten sein. Die Berufsrettung versuchte das Opfer wiederzubeleben, allerdings kam jede Hilfe zu spät. Die Frau war offenbar Passantin und stand bei einem Container.

Das Verkehrunfallkommando der Polizei wird den Hergang des Unfalls nun genau untersuchen. Unklar war vorerst, ob es weitere beteiligte Fahrzeuge gibt. Der Einsatz läuft noch.

Mehr in Kürze.