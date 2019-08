Wiener AHS-Klassen platzen aus allen Nähten

Für 240.000 Wiener Schüler – darunter 17.000 Taferlklassler – beginnt kommende Woche das neue Schuljahr. Aus diesem Anlass richtete Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ) bei einer Pressekonferenz am Donnerstag einen dringenden Appell an die nächste Bundesregierung: "Wir erwarten uns vom Bund, dass beim Ausbau von AHS und BHS endlich was weitergeht." Eine entsprechende Bedarfsbekundung liege seit mehr als einem Jahr im Bildungsministerium auf.

Der Nachholbedarf offenbare sich vor allem bei den Berufsbildenden höheren Schulen (BHS), betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky ( SPÖ). So sei in Wien die bis dato letzte HTL 1987 in der Ungargasse (3.) eröffnet worden. Indes steigen die Schülerzahlen permanent an. So sollen in Wien in den nächsten 15 Jahren allein bei den 15- bis 19-jährigen Schülern 10.000 dazukommen.

Wunschstandorte

Aktuell bringe man zwar noch jedes AHS-berechtigte Kind unter, sagt Bildungsdirektor Heinrich Himmer, "weil Schulen mehr aufnehmen als sie müssten“. Insbesondere in Stadterweiterungsgebieten, wie in Favoriten, Floridsdorf, der Donaustadt und Liesing seien die Häuser aber voll. Und viele Jugendliche müssten für den AHS-Besuch ins benachbarte Niederösterreich auspendeln.

Zusätzlich zu den bereits in der Planungsphase befindlichen AHS-Erweiterungen in der Zirkusgasse (2.) oder in der Ettenreichgasse (10.) finden sich im Schulentwicklungsplan (SCHEP) für den Zeitraum 2018 bis ’28 deshalb etliche weitere Wunschstandorte – für die die Stadt zum Teil zwar bereits die Grundstücke besäße, die aber erst den Ministerrat passieren müssen.