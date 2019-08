Trauer in Spanien: Tochter von Ex-Teamchef Luis Enrique starb

Lange war gerätselt worden, weshalb vor rund fünf Monaten Luis Enrique überraschend als spanischer Teamchef zurück getreten ist. Aus persönlichen Gründen hieß es. Und die wenigen Vertrauten, die er unter den Journalisten hat, hielten sich aus Respekt vor seiner Privatsphäre zurück. Via Twitter verkündete er am Donnerstag den Tod seiner neunjährigen Tochter Xana und beankte sich unter anderem für die Betreuung in den Krankenhäusern, aber auch für die Diskretion und den Respekt. Er verabschiedete sich von seiner Tochter mit den Worten: "Wir werden jeden Tag in unserem Leben an dich denken. Du bist der Stern, der unsere Familie leitet.