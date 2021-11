Schnee nicht nur am Berg: Auf Sonne folgt Wintereinbruch

Zu dem Hoch namens Xavielle am Donnerstag mischen sich langsam kalte Luftmassen. Das kann am Freitag zu Regen und Schnee führen. „An der Alpennordseite von Vorarlberg bis ins Waldviertel ist nach derzeitigem Stand zeitweise bis in tiefe Lagen Schnee in Sicht“, so Spatzierer.

Im Süden und im östlichen Flachland bleibt es dagegen noch beim Regen, wobei in der Steiermark und Niederösterreich örtlich auch gefrierender Regen möglich ist. Frühwinterlich bleibt es laut Prognosen bis Ende des Monats. Neuschnee kann es vor allem in den Bergen geben.