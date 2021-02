Nach dem Virus jetzt die Mutation: Ein Pandemie-Déjà-vu

Garniert wird das Gröstl mit einem für Bund wie Land unwürdigen Streit über die Größe des Südafrika-Clusters. Der ist in seiner Dimension, zu welcher der Zahlen man greift, in Europa vorerst einzigartig.

Ein zweites Zillertal?

Der Schaden für das sonst so wichtige Imätsch? Offenbar egal. Und das im Land, in dem die heilige Kuh der Tourismus ist, für den der Landeshauptmann die Ressortverantwortung trägt. Falls die Mutanten-Sache aus dem Ruder läuft, dann wird Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sich vielleicht bald nicht mehr am „zweiten Ischgl“ abarbeiten, sondern mahnen: „Wir können kein zweites Zillertal riskieren.“

Damit wäre der Ruf der nächsten großen Urlaubsdestination beschädigt. Und damit ausgerechnet die Heimat des Lobby-Bulldozers der österreichischen Seilbahnbranche und VP-Nationalrats Franz Hörl.

Und abseits von Tirol? Da werden wieder unabgestimmt die Grenzen hochgezogen und Unfreundlichkeiten über diese hinweg ausgetauscht. Ganz wie am Beginn der Pandemie. Dabei zeigt die Rückschau: Es kann jeden als Nächstes treffen.

Der Autor ist Tirol-Korrespondent des KURIER.