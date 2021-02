Corona-Patrouillen: Gestrandet im „Mutationsgebiet“ Tirol

Dieses Mal soll mit Kontrollen der Ausreise auf allen Verkehrsrouten versucht werden, eine Ausbreitung der südafrikanischen Virusmutation B.1.351 zu verhindern, von der bis Freitag 176 der in Tirol in den vergangenen Wochen 432 gefundenen Verdachtsfälle bestätigt wurden. Deutschland hat am Donnerstag Tirol zum „Mutationsgebiet“ erklärt und will die Einreise von dort ab Sonntag nur noch mit harten Beschränkungen zulassen – Details und Ausnahmen sind noch in Abklärung.

Bereits am Freitag wurde der öffentliche Nahverkehr zwischen Tirol und Bayern eingestellt, am Sonntag kappt die Deutsche Bahn auch die Fernverkehrsverbindungen über die Grenze. Ungeachtet dessen, dass die Polizei neben allen Straßenübergängen auch alle aus Nordtirol ausreisenden Züge kontrolliert: