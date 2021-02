Der große Trotz im Heil’gen Land

Es ist das Land, dem sie die Treue halten. Was die Tiroler in ihrer inoffiziellen Landeshymne „Dem Land Tirol die Treue“ Abertausende Male gesungen haben, wollen viele nun beweisen. In den sozialen Medien haben sie in den vergangenen Tagen Tirol-Logo-Schriftzug in großen roten Lettern in ihr Profilbild integriert, es kursiert das Bild einer Österreich-Karte, in dem anstelle Tirols ein großes rotes Herz eingezeichnet ist.

Aber warum gibt es überhaupt etwas zu beweisen?

Grund für das nachdrückliche Zurschaustellen ausgeprägter Heimatliebe sind die Geschehnisse der vergangenen Tage: Wegen der Ausbreitung der südafrikanischen Mutationsform des Coronavirus in Tirol diskutierten Landes- und Bundesregierung, das Bundesland vom Rest Österreichs abzuschotten. Dagegen protestierten Landesfunktionäre aufs Heftigste. Man einigte sich auf eine Reisewarnung für Tirol und darauf, dass die Landesgrenze seit Freitag nur mit negativem Testergebnis überschritten werden darf.

Das Ausland reagierte schnell auf die Entwicklung: Deutschland ernannte Tirol zum Mutationsgebiet, es gilt ein Beförderungsverbot, die Einreise ist nur in Ausnahmefällen gestattet. Irland hat gleich ganz Österreich zur „roten Zone“ erklärt.

Das alles lässt die Tiroler Verantwortlichen beleidigt zurück. Sie fühlen sich missverstanden und vom Rest Österreichs, vor allem von Wien, „gebasht“. Die Bedrohung durch die Virusmutation sei gering und die Ausbreitung in Tirol nicht stärker als anderswo, erklärte Tirols Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser . Auch Landeshauptmann Günther Platter zweifelte öffentlich an der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen.

Eine explosive Dynamik, für die die Frankfurter Allgemeine klare Worte fand. „Im Stellenprofil eines Tiroler Landeshauptmanns ist Trotz eine wichtige Eigenschaft“, war darin zu lesen.

Stimmt das? Und woher kommt die Tendenz der Tiroler, härteren Maßnahmen zur Virusbekämpfung so skeptisch gegenüberzustehen?