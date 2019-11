Schützenhöfer spürt "dieses Mal Rückenwind vom Bund"

Michael Schickhofer hat seine Stimme in Begleitung seiner Frau Ulrike in Baierdorf im oststeirischen Anger abgegeben. Der 39-jährige SPÖ-Chef zeigte sich locker: "Es geht mir richtig gut, nach dem letzten Schichtbier gestern habe ich einmal richtig durchschlafen können und überraschenderweise ist der Gregor auch später gekommen, also ich gehe ausgeschlafen in den Tag." Gregor ist Schickhofers Sohn.