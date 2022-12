Am 16. November war die Orion-Kapsel in Florida nach mehrmonatiger Verschiebung in Florida gestartet. Wie beim Start, gab es auch während des Fluges Probleme zu bewältigen. So brach zwischenzeitlich etwa der Kontakt zum Raumschiff ab (mehr dazu hier). Auch der wichtigste der zehn Mini-Satelliten, die ausgesetzt werden sollten, war defekt. Dennoch überwiegen die positiven Erkenntnisse, die NASA sprach schon vor der Landung von einem "vollen Erfolg".