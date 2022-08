Anahí Caldú Primo ist Planetenforscherin und arbeitet am Institut für Astrophsyik an der Uni Wien. Ein Gespräch über den Mond und seine Rohstoffe...

KURIER: Viele Nationen wollen in den kommenden zehn Jahren auf dem Mond landen, können Sie erklären, warum?

Caldú Primo: Der Mond ist das uns am nächsten gelegene astronomische Objekt. Er ist ein perfektes Labor, um die Erforschung des Weltraums zu testen - Landung, Abflug, Aufbau einer Basis. In den letzten Jahren gab es ein großes Interesse an der Erforschung des Mars. Dazu ist es wichtig, mit dem Mond zu beginnen.

Welche Rohstoffe gibt es auf dem Mond, die von Nutzen sein könnten?

Die bisher akzeptabelste Theorie besagt, dass der Mond durch die Kollision eines marsgroßen Körpers mit der Erde entstanden ist. Das bedeutet, dass die Erde und der Mond ähnliche Bestandteile aufweisen, einige davon in größeren Anteilen als auf der Erde. Beispiele für diese Mineralien sind: Eisen, Titan, Aluminium, Silizium, Kalzium und Magnesium.