Mondfinsternis, Blutmond: Warum Sie heute Nacht aufstehen sollten

Für Astronomiefans heißt es heute Nacht zeitig aufstehen, denn um 4.31 Uhr beginnt die totale Mondfinsternis über Österreich. Die letzte im vergangenen Sommer war wegen einer Wolkendecke in Österreich nur teilweise zu sehen, über Wien ging sogar ein sehr heftiges Gewitter nieder. Und bis zur nächsten MoFi werden fast zehn Jahre (bis zum Silvesterabend 2028) vergehen.

Eigentlich ein Muss-Termin für Freunde des Sternenhimmels, denn die letzte gut zu beobachtende Mondfinsternis ist zehn Jahre her. Für ein Ereignis, das einmal in 20 Jahren stattfindet lohnt es sich also, früh aufzustehen - und der Kälte zu trotzen. Schon am Tag davor gab es ein Mondhalo (eine Reflexion durch Eiskristalle um den Himmelskörper), ein ebenfalls seltenes Ereignis, als Overtüre. Heute Nacht könnte es noch spektakulärer werden.