James Webb Teleskop: „Das wären starke Hinweise auf Lebensformen“

Die ersten Galaxien sind heute sehr weit von uns entfernt, weil sich das Universum in alle Richtungen ausdehnt. Aber weil sich auch das Licht nur mit endlicher Geschwindigkeit ausbreitet, braucht es sehr lange, um von diesen Ursprungsorten bis zu uns vorzudringen. Die weit entfernten Objekte sehen wird dadurch in einem jüngeren Stadium, wir sehen diese Objekte also zu einer Zeit nach dem Urknall, als sie selber erst entstanden. Entstehende Galaxien sind dagegen in unserer näheren Umgebung keine mehr zu sehen. Da wir also mit dem James Webb Space Teleskop auch zurückblicken, können wir die Geschichte des Universums bis hin zu den Anfängen abbilden.

Wird man mit dem JWST außerirdisches Leben finden oder dem zumindest ein Stück näher kommen?

Ein Nachweis von Leben wird auch dem JWST nicht gelingen. Jedoch hoffen wir, durch die Messung von ungewöhnlichen Gaszusammensetzungen in Planetenatmosphären auf Hinweise stoßen, dass Lebensformen im Spiel sein könnten. Ganz einfach ist das nicht: Diese Indikatoren in den Spektren sind teilweise schwierig zu finden, vor allem auch, weil sie sehr schwach sind. Jedenfalls hat man dieses Problem, wenn man kleine erdähnliche Planeten untersuchen will. Das schwache Infrarotlicht von den kleinen Planeten erfordert sehr lange Belichtungszeiten, bis die Daten gut genug sind.