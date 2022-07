Revolvertechnik aus Österreich für Suche nach Außerirdischen

Auch Österreich leistet seinen Beitrag zu einem der größten Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Das Unternehmen Beyond Gravity (ehemals RUAG) liefert Bauteile für eines der vier Instrumente, das so genannte NIRSpec.

„Dieses Gerät arbeitet im nahen Infrarot und blickt daher sehr weit in die Vergangenheit zurück", erklärt Geschäftsführer Manfred Sust. „Es kann die detaillierte Struktur weit entfernter, ausgedehnter Objekte erfassen und darüber hinaus die Eigenschaften von extrasolaren Planeten und ihren Atmosphären untersuchen. Es geht also darum, zu verstehen, wie sich Galaxien nach dem Urknall gebildet und entwickelt haben - im weitesten Sinn also, woher wir kommen - und welche potenziell besiedelbaren Plätze es außer unserer Erde noch geben könnte."