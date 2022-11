Artemis erreicht den Mond - und es gibt eine erste Panne

Im Hintergrund tobt aber auch bereits ein Kampf, wer der erste Europäer auf dem Mond sein wird. Offenbar dürfte das Ticket bei der NASA rund eine Milliarde Euro kosten. Bei 35 Milliarden Euro an Kosten für das gesamte Artemis-Projekt wohl ein fairer Preis.

In Deutschland wollen die Grünen die Mittel kürzen, während die CDU darauf pocht, dass Deutschland nicht den Anschluss an andere Weltraumnationen verliert. In Österreich will Leonore Gewessler als zuständige Ministerin zwar nicht die Investitionen kürzen, aber zumindest nicht so weit ausbauen wie eigentlich geplant.