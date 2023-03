Die Kriminalstatistik bildet aber nicht immer die tatsächliche Kriminalität ab. Vor allem Verkehrs- oder Drogenvergehen gelten als so genannte Kontrolldelikte. Das bedeutet, die Zahl der Anzeigen zeigt auch, wie viel die Polizei kontrolliert hat. Die Zahl der Suchtgiftvergehen etwa ist 2021 und 2022 auf einem so niedrigen Stand wie zuletzt 2015, obwohl es gleichzeitig eine neue Rekordzahl an Drogentoten gibt.

Weiter rückgängig ist die Eigentumskriminalität, also Diebstähle oder Einbrüche. Seit 2013 hat sich dieser Bereich fast halbiert, wobei auch die Klärungsquote um zehn Prozentpunkte gestiegen ist. Die klassische Kriminalität geht also weiter zurück und verlagert sich in den virtuellen Raum.