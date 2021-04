Gibt es tatsächlich mehr Frauenmorde in Österreich?

Immer wieder aufbereitet wird ein Artikel, erschienen in einem Polizei-Fachmagazin im Jahr 2018, über eine Eurostat-Statistik. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2015 (und sind mittlerweile wegen des veralteten Zahlenmaterials im Internet gelöscht) worden. Laut dieser Bilanz hatte Österreich in diesem speziellen Jahr die höchste Zahl an weiblichen Mordopfern in Europa aufzuweisen. Dazu muss man aber wissen, dass teilweise innerhalb von Europa vollkommen unterschiedlich gezählt wird, was als ein Mord ist. In England etwa ist jeder Mord automatisch mit lebenslanger Haft zu bestrafen, deshalb wird oft ein anderes Delikt angeklagt, um dem Richter Spielraum zu geben.