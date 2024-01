Jack Unterweger: Neue Details über den mutmaßlichen Serienmörder

Von Max Edelbacher bis Astrid Wagner

Der Frauenheld mit dem Auto-Wunschkennzeichen JACK-1 blendet viele. Der Liebling der Society gestaltet für den ORF Kindersendungen und interviewt den Leiter des Wiener Sicherheitsbüros (heute Kriminalabteilung), Max Edelbacher über eine Serie von Morden an Prostituierten in Wien und Graz. Unterweger reist für eine Reportage über das Rotlichtmilieu nach Los Angeles, just genau in dieser Zeit werden drei Prostituierte nach dem gleichen modus operandi wie jene in Österreich getötet.

Nach und nach gerät der Steirer in das Visier der Ermittlungen, damals ist eine Kooperation der Polizei über die Grenzen der Bundesländer hinweg allerdings noch eher die Ausnahme. Unterweger hat zufällig mit Beginn der Mordserie aufgehört, sein Tagebuch zu führen. Alibis hat er jedenfalls nicht oder sie brechen rasch zusammen.