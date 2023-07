16 Frauenmorde in diesem Jahr : Warum in Österreich die Zahl der Femizide so hoch ist

von Laura Franz

Erst vor wenigen Stunden könnte der 16. Frauenmord in diesem Jahr in Österreich verübt worden sein. Insgesamt gab es hierzulande in den letzten 11 Jahren 793 Morde oder Mordversuchen an Frauen. Die Zahlen werden nicht weniger, sondern bleiben jährlich konstant hoch.

Was sind die Gründe dafür? Welche neuen Maßnahmen kommen von der Politik? Und welche Rolle spielen wir als Gesellschaft und die Medien, um Frauenmorde künftig zu verhindern? Das beantwortet heute KURIER Redakteurin Yvonne Widler, die im Herbst ein Buch über Femizide veröffentlicht hat.