Aufreger: Die Hintergründe über die gefälschten ÖVP-Ibiza-Mails

Es waren schwere Anschuldigungen, mit denen Sebastian Kurz und Gernot Blümel im Wahlkampf konfrontiert wurden: Sie sollen schon seit längerer Zeit vom Ibiza-Video gewusst haben. Angebliche eMails zwischen beiden ÖVP-Politikern sollten das belegen.

Veröffentlicht wurde das belastende Material von Gert Schmidt, Betreiber der Homepage eu-infothek und selbst ernannter Ibiza-Aufdecker. Der 74-jährige Unternehmer betreibt auch die Anti-Spielsucht-Plattform spieler-info.at. Dem KURIER schildert Schmidt die Situation so: Er habe im Juni ein erstes Mail von L. erhalten, das scheinbar von Blümel stammte. Bei diesem Mail waren der Name des Absenders und dessen Telefonnummer angeführt. In der Folge hatte Schmidt L. in OÖ getroffen. Dabei dürfte er dem „Informanten“ auf den Leim gegangen sein.