Ibiza-Video: Buch enthüllt bizarre Welt von Strache und Gudenus

Es war eine plumpe Falle, in die Johann Gudenus und Heinz-Christian Strache am Abend des 24. Juli 2017 auf Ibiza gestolpert sind. Das geht aus dem Aufdecker-Buch „Die Ibiza-Affäre“ hervor, das die beiden deutschen Journalisten Frederik Obermaier und Bastian Obermayer von der Süddeutschen Zeitung verfasst haben. Das 268 Seiten starke Buch, das auf Grundlage des stundenlangen Ibiza-Videos geschrieben wurde, kommt heute in den Handel. Das Resümee der Buchautoren: „Jetzt, nachdem wir alles gesehen haben, sind wir uns sicher, dass Strache tatsächlich eine Gefahr für die Demokratie ist.“