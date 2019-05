Strache-Video: Der Schnüffler, der auf Ibiza Regie führte

Detektiv wohnt in Wien

Die Schnüffelgeschäfte in München dürften nicht rosig gelaufen sein. Im Geschäftsjahr 2017 betrug der „nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag“ laut Creditreform 97.494 Euro, die Schulden 163.864 Euro. Diese Bilanz 2017 hat er erst im heurigen März im Handelsregister eingereicht.

Julian H. wohnt offiziell in Wien-Neubau, einen österreichischen Gewerbeschein für eine Detektei hat er laut Wirtschaftskammer aber nicht. Laut dem EU-Infothek-Betreiber Gert Schmidt, der als erster über den fragwürdigen Detektiv berichtet hat, soll der Name von Julian H. auch in einem mutmaßlichen Industrie-Spionagefall auftauchen.

So wie auch der Name seines mutmaßlichen Kompagnons, einem Detektiv aus Niederösterreich. Der gibt auf KURIER-Anfrage freimütig zu, mit Julian H. zusammen gearbeitet zu haben. „Ich habe ihn ausgebildet“, erklärt er. Ob er eine Rolle in der ganzen Causa spielte, wollte er vorerst aber nicht sagen.

Die Ermittlungen in dem Industrie-Spionagefall sind übrigens noch nicht abgeschlossen. Damals soll ein Mitbewerber ausgekundschaftet worden sein – und angeblich sollen auch dabei durchaus dubiose Methoden angewendet worden sein.