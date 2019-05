Ibiza-Affäre: Justiz prüft die Spur nach Wien

„Lückenlose Aufklärung“ verspricht Kanzler Sebastian Kurz in der Ibiza-Affäre, die eine Regierungskrise ausgelöst hat. Mit dem früheren OGH-Präsidenten Eckart Ratz soll ein Korruptionsexperte als Innenminister seinen Beitrag dazu leisten.

Tatsächlich arbeitet die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) derzeit auf Hochtouren, um die Hinweise, die zur Causa täglich hereinprasseln, auf ihren strafrechtlichen Gehalt zu prüfen.

Gegenüber dem KURIER heißt es zudem, dass etwaige Querverbindungen zu bereits anhängigen Verfahren geprüft werden – dazu hält sich die Justiz aber bedeckt.

Diese Fragen beherrschen die Debatte:

Wer steckt hinter dem Ibiza-Video?

Die Frage ist nicht nur politisch brisant, sondern auch strafrechtlich – und eine Spur führt nach Wien, wie der KURIER berichtete. Ein Wiener Anwalt soll das erste Treffen zwischen FPÖ-Mann Johann Gudenus und den Lockvögeln in einem Nobellokal in der City eingefädelt haben. Gudenus erklärte zudem, er habe einen Mittelsmann, der auch auf Ibiza dabei war, zuletzt im Herbst 2017 in Wien getroffen – also nach dem verhängnisvollen Abend.

Dieser Spur geht die WKStA jetzt nach, wie dem KURIER bestätigt wurde: „Hinsichtlich der Sachverhalte im Zusammenhang mit der Erstellung des Videos erfolgt derzeit eine Prüfung des Anfangsverdachts und der Zuständigkeit.“

Heißt: Während die spanische Justiz für die illegale Aufnahme zuständig ist (Tatort ist ja Ibiza), könnte die österreichische Justiz die Anbahnung untersuchen.