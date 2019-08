Ibiza-Video: Insider will Gudenus vor „Lockvogel“ gewarnt haben

„Mit großer Freude gibt Wiens Vizebürgermeister Mag. Johann Gudenus seine Hochzeit bekannt. Gestern hat Gudenus im engsten Freundes- und Bekanntenkreis seiner langjährigen Lebensgefährtin Tajana in der Republika Srpska/ Bosnien-Herzegowina das Jawort gegeben. Unter den Gästen war auch der Präsident der Republika Srpska Milorad Dodik““, hieß es am 6. Mai 2017 in einer Aussendung der FPÖ Wien.

Wenige Tage vor der Hochzeit, am 25. April 2017, soll die vermeintlich reiche Russin Aljona Makarowa, der Ibiza-Lockvogel, den weitläufigen Grundbesitz der Familie Gudenus im Waldviertel besichtigt haben. Sie gab vor, an der Immobilie samt Jagd interessiert zu sein. Der spätere Ibiza-Lockvogel wollte angeblich das Fünffache des Marktwertes zahlen. Sieben Millionen Euro soll sie dafür beim involvierten Wiener Anwalt M. hinterlegt haben.

Der geplante Deal war die Legende, die man Gudenus auftischte, um das skandalträchtige Treffen auf Ibiza inszenieren zu können.

„Reiche Russin“

Doch rund um den Hochzeitstermin soll Gudenus einem Freund und Unternehmer (Name der Redaktion bekannt) von der vermeintlich reichen Russin – angeblich eine Verwandte des Oligarchen Igor Makarow – erzählt haben.