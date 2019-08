Ibiza-Video: Derzeit Razzia beim involvierten Anwalt M.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Nach den Hausdurchsuchungen bei Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus in der Causa Casinos Austria haben die Soko Ibiza im Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Wien am Dienstag Hausdurchsuchung auch beim Wiener Anwalt M. durchgeführt, der seine Involvierung in das Ibiza-Videos als "investigativ-journalistisches Projekt" eingeräumt hat.Als Erster hat Ö1 darüber berichtet. Anwalt M. hat seine Kanzlei in der Wiener Innenstadt in der Nähe des Stefansdoms.

Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigt die Hausdruchsuchung auf Anfrage des KURIER noch nicht bestätigen. Im Fall einer Razzia bei einem Anwalt und in einern Anwaltskanzlei muss die Rechtsanwaltskammer darüber informiert werden. In der Regel wird der Betroffene nach der Razzia auch noch vom Staatsanwalt einvernommen. Damit kann die Akltion der Justiz heute noch bis in die späten Abendstunden dauern.